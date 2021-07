Zemřel basák z legendárních ZZ Top. Budeš nám chybět, vzkazuje kapela

Ve věku 72 let zemřel legendární basák z kapely ZZ Top Dusty Hill. Smutnou zprávu oznámila na sociálních sítích kapela. Muzikant odešel ve spánku ve svém domě v Texasu.

Svět rockové muziky ve středu opustil další výjimečný hudebník. Slavná hudební trojice ZZ Top přišla o basáka Dustyho Hilla. Ikoničtí vousáči poslali svému parťákovi do nebe dojemný vzkaz.

"Jsme smutní ze zprávy, že náš kamarád, Dusty Hill, zemřel ve spánku ve svém domě v Houstonu v Texasu," informovala kapela na Facebooku.

"My, společně se zástupy fanoušků ZZ Top z celého světa, budeme postrádat tvou přítomnost, dobrou povahu a oddanost, kterými jsi tvořil základ legendárních ZZ Top. Už navždy budeme spojení s "Blues Shuffle in C". Budeš nám moc chybět, amigo," napsala dále kapela.

Hill kariéru zahájil ve druhé polovině šedesátých let jako člen skupiny American Blues a několika dalších skupin. Společně s bubeníkem Frankem Beardem se v roce 1969 spojili se zpěvákem a kytaristou Billym Gibbonsem a vznikla skupina ZZ Top. Kapela má na svém kontě více než 10 studiových alb.