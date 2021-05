Zemřel autor hitu I Promised Myself. Bylo mu jen 59 let

Svět zasáhla smutná zpráva. Britský zpěvák Nick Kamen zemřel ve věku 59 let. Proslavil se hity I Promised Myself a Each Time You Break My Heart, který napsala královna popu Madonna a do skladby přispěla svými vokály. Kamen byl také modelem a v roce 1985 mu další vlnu popularity přinesla reklamní kampaň pro značku Levi´s. Informace přinesl portál BBC.

Nick Kamen se narodil v anglickém Essexu. Popularitu získal nejen jako zpěvák, ale také jako model. Americká značka Levi´s v roce 1985 Kamena oslovila a jeho tvář použila k propagaci světoznámého modelu džín Levi´s 501. Zpěvák se díky kampani stal sex symbolem a značka slavila úspěch v prodejích.

Pohledný Brit si získal také srdce královny popu Madonny. Ta zpěváka označila za charismatického a zamilovala se do jeho hlasu. V rámci práce na svém třetím studiovém albu Kamena kontaktovala a přizvala ho k spolupráci. Následně vznikl hit Each Time You Break My Heart, na kterém Madonna nazpívala doprovodné vokály. Prostor předvést svůj talent dostal hlavně Nick Kamen.

Zpěvákova hudební kariéra úspěšně pokračovala a jeho verze písně Four Tops´ Loving You Is Sweeter Than Ever se umístila jako šestnáctá v britském žebříčku a v Itálii obstála jako číslo jedna. Úspěch potvrdil znovu v roce 1988 s písní Tell Me, na kterém se znovu podílela Madonna a píseň si získala oblibu v Rakousku, kde se dlouhou dobu držela jako číslo jedna.

"Jsi pryč a mně to láme srdce. Vždycky jsi byl moc milý člověk. Zároveň jsi dost trpěl. Doufám, že jsi šťastnější tam, kde teď jsi," nechala se slyšet na svém twitterovém účtu Madonna.

Obrovským Kamenovým hitem pak byla píseň z roku 1990 I Promised Myself. Za singl dostal v Rakousku, Německu a Švédsku zlatou desku.



It breaks my heart to know you are gone. You were always such a kind sweet human and you suffered too much. Hope you are happier wherever you are Nick Kamen. pic.twitter.com/Cfk8vkM1Je — Madonna (@Madonna) May 5, 2021

