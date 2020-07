Zemřel funebrák Ivan Genov. Prý se bál jít do nemocnice kvůli koronaviru

Ve věku 54 let zemřel noblesní funebrák, jak si sám říkal, Ivan Genov. Majitel pohřebního ústavu a firmy na výrobu rakví ze středočeských Uhlířských Janovic si měl zlomit krček. Se svými zdravotními problémy se údajně bál jít kvůli epidemii koronaviru do nemocnice.

Ivan Genov dlouhodobě používal pseudonym Raimund Niederfűhr. pod kterým ve středočeském městečku provozoval pohřební ústav i dílnu na luxusní rakve. Zemřel v úterý 30. června, údajně na následky zlomeniny krčku.

"Ano, je to pravda, pan Ivan Genov je po smrti," potvrdila informaci TN.cz zaměstnankyně městského úřadu Uhlířských Janovic, kde léta žil a podnikal. Se zlomeninou prý kvůli koronavirové epidemii nešel do nemocnice.

Genov se stylizoval do prvorepublikového elegána, snažil se mluvit češtinou 20. a 30. let minulého století, zároveň však patřil mezi obdivovatele rakousko-uherské monarchie. Žil sám, pohřeb organizovali jeho teta se strýcem. Dopředu si vybral rakev, ve které bude věčně odpočívat. "To bude poleženíčko," říkával cynicky ještě za svého života.

Příbuzní a přátelé se s Genovem naposledy rozloučili v úterý 7. července v uhlířskojanovickém kostele. "Po zádušních službách Božích jej uložíme do rodinné hrobky na místním hřbitově k věčnému spánku," stálo na smutečním oznámení.