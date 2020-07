Zemřel herec a dabér Zdeněk Hess. Od jejího počátku zářil v Ulici

Informaci jako první přinesly Divadelní noviny. "Zemřel v době koronaviru, a tak o jeho úmrtí jsme se dozvěděli až nyní. Informovala nás o něm Alena Hrádková z pražského Divadelního ústavu / Institutu kultury," napsaly noviny na svém webu. Hess podle nich zemřel 26. března.

"Bylo nám ctí s ním dlouhá léta spolupracovat. I přes nelehký životní osud přicházel do ateliérů vždy s úsměvem, s těžkostmi se statečně pral. Nikdy na něj nezapomeneme. Čest jeho památce, upřímnou soustrast jeho blízkým," vzkázali tvůrci Ulice na facebooku. V seriálu vystupoval už od samého začátku coby štamgast z hospody u Henryho Lojza Navrátílek.

Hess se narodil 8. prosince 1940 v Praze. Podle medailonku, který mu napsaly Divadelní noviny, nedokončil studia na AMU. V roce 1963 nastoupil do libereckého Divadla F. X. Šaldy. Následně se po roce přesunul do Uměleckého souboru ministerstva vnitra. Mihnul se také v divadle Maringotka. Přes 10 let působil mimo divadlo, v roce 1979 pak nastoupil do KD Příbram, kde zůstal až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.

První filmové role dostal už v roce 1961, kdy ještě studoval na AMU – objevil se v komedii Zdeňka Podskalského Spadla s měsíce a v dramatu Jarní povětří. Na kontě má přes 30 snímků, většinou šlo ale o role vedlejší, například ve filmech Božská Ema, Musím tě svést, či v hollywoodském snímku Bídníci, který se v Česku natáčel.

Hess byl ale také vynikající dabér. Jeho dabingová kariéra začala už na konci 70. let. Nejvíce si jej diváci zřejmě pamatují ze seriálu Simpsonovi, kde daboval postavy Tlustého Tonyho a školníka Willieho, a ze série filmů o Harrym Potterovi, kde svůj hlas propůjčil v prvním díle profesoru Kratiknotovi. V následujících epizodách pak daboval ministra kouzel Korneliuse Popletala.