Zemřel nejmenší muž na světě († 27)! Podlehl vážné nemoci

Smrt nejmenšího muže světa potvrdila jeho rodina. "Když se narodil, byl tak malý, že se nám vešel do dlaně a bylo ho proto velice těžké vykoupat," řekl jeho otec, který se nyní musel s milovaným synem rozloučit.

Khágendra Thapa Magar měřil 67,08 centimetrů a vážil 6,5 kilogramu. "Tedy jako batole," řekl v roce 2010 komisař Guinnessovy knihy rekordů Marco Frigatti, který malého mladíka potvrdil jako rekordmana.

Později byl sazen Chandrou Bahadurem Dangim, který měřil 54,6 centimetru. Po jeho smrti v roce 2015 se však Khágendra Thapa Magar znovu stal nejmenším mužem světa.

Mladíka objevil podnikatel Min Bahadúr Rana v zapadlé vesnici Pochara ležící 200 kilometrů od Káthmandú. Od té doby ho vozil po trzích po celé zemi a nechával si platit za jeho předvádění. Magar navštívil více než deset zemí a vystupoval v televizích v Evropě i ve Spojených státech.

Magar se snažil žít plnohodnotný život, i když to pro něj nebylo jednoduché. "Je to výzva, když vážíte jen šest kilogramů a nehodíte se do světa, který je uzpůsoben průměrně velkému člověku," řekl v minulosti médiím.

Nejmenším mužem je nyní Kolumbijec Edward Hernández, který měří 70,21 centimetru