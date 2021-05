Zemřel Norman Lloyd, nejstarší herec světa, parťák Chaplina či Hitchcocka

Do úterý byl Norman Lloyd nejstarším žijícím hercem na světě, než jeho syn oznámil, že ve 106 letech skonal ve svém domě v Los Angeles. Hrál s Charlie Chaplinem ve Světlech ramp, spolupracoval se svým kamarádem Alfredem Hitchcockem či režíroval jeden z prvních dílů seriálu Columbo.

Malý vzrůstem, o to více nabitý energií a vtipem. Do svých devadesáti let hrál pravidelně tenis, poslední filmovou roli ztvárnil ve 101 letech ve snímku Vykolejená, ještě o tři roky později se objevil v seriálu Fly.

Čeští diváci ho mohou znát ze Společnosti mrtvých básníků, Věku nevinnosti a samozřejmě z Chaplinových Světel ramp. Jeho přítel Alfréd Hitchcock ho obsadil do snímku Sabotér. A hlavně mu pomohl v době, kdy Lloyda počátkem padesátých let odstavilo nechvalně proslulé antikomunistické tažení senátora McCarthyho, kvůli němuž se na černé listině ocitlo mnoho levicově či liberálně smýšlející umělců.

Hitchcock si Lloyda prosadil jako herce, režiséra a producenta do seriálu Alfred Hitchcock uvádí a tím mu nejen poskytl obživu, ale pomohl mu se proslavit.

Norman Lloyd se narodil 8. listopadu 1914 v New Jersey. Začínal jako divadelní herec a prosadil se na Broadwayi. Ještě mu nebylo ani třicet, když se přestěhoval do Los Angeles a jeho osudem se stal film i televize. Hrál, produkoval, režíroval. Podílel se na desítkách filmů i seriálů, z u nás známých to byl například Columbo či Neobvyklé příběhy.

S manželkou Peggy byl ženatý tři čtvrtě století let, než ho před deseti roky navždy opustila ve věku 98 let.