Čech zemřel při tom, co miloval. Z hory se zřítil marketingový ředitel IKEA

Michal Kroupa se při dobývání Alpských 4000 zřítil v sobotu spolu se svým parťákem z hory Täschhorn. Na místě byli oba mrtví. "S nesmírným zármutkem vám musím oznámit, že nás dne 14. 8. 2021 opustil kolega, kamarád, partner a člen rodiny Michal Kroupa," napsala na sociálních sítích jeho žena Petra Chovancová.

Marketingový ředitel IKEA pro český, slovenský a maďarský trh podle ní zemřel u toho, co miloval. "Tu jiskru v oku, kterou měl, když šlapal po kopci, jen máloco vysvětlí. A když mohl, tak to štěstí sdílel se mnou," dodala Chovancová. Podle informací deníku Blick o mužích příbuzní naposledy slyšeli minulý pátek.

O smutné události informovala také generální ředitelka IKEA Mounie El Hilaliová. "Jsem touto tragickou zprávou o ztrátě našeho milovaného kolegy velmi zdrcená. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho rodině a milované partnerce. Děláme vše proto, abychom je v tomto těžkém období podpořili," stojí na LinkedInu.

"Michal byl velký nadšenec, který miloval posouvání limitů jak v práci, tak v soukromí. Byl to vůdce s velkým vlivem a s vášní pro IKEA. Byl chytrý a pracovitý. Vím, že mluvím za celou společnost, když řeknu, že nám bude neskutečně chybět," doplnila Mounie El Hilaliová.

Zálibu v extrémních sportech měl prý odjakživa. "Za společných 10 let, jako bych v jeho společnosti odžila dalších 20. Díky jemu jsem zažila to, k čemu bych se sama jen těžko odhodlala. Udělal ze mě horalku, cestovatelku, naučila jsem se s ním jachting i paragliding... Každé minuty s ním si nesmírně vážím. Inspiroval mě být neustále lepší a já mu doufám byla skvělým parťákem a kotvou v jeho životě," říká Chovancová.

Zároveň říká, že musí soustředit veškerou životní sílu, aby zvládla těžkou životní situaci a v ní dobře vychovala jejich syna podle společných hodnot. Zároveň požádala své přátele o trpělivost s reakcemi. "Přátelé, pomáhejte mi v tom, co by dělal Michal, když by tady s námi byl a to, že by se mnou vychoval sebevědomého syna, s láskou k horám, respektem k přírodě a touhou poznávat," zakončila Chovancová.