Zemřel režisér seriálu Perry Mason! Natočil i film obdivovaný Tarantinem

Ve věku 92 let zemřel režisér a producent Arthur Marks. Za svou dlouhou kariéru režíroval desítky epizod seriálu Perry Mason a několik dílů Starskyho a Hutche.

Smutnou zprávu potvrdil syn Arthura Markse Paul, který se vydal v otcových stopách a produkoval například seriály Narcos či Chuck. Populární režisér zemřel už 13. listopadu ve svém domě ve Woodland Hills v Kalifornii. Jako první o tom informoval Hollywood Reporter.

"Já a můj bratr jsme se všechno o kinematografii naučili od našeho otce. Byl pilířem filmového průmyslu. Naučil nás všechno o morálních pravidlech a o tom, jak s lidmi jednat," uvedl Paul Marks. Jeho bratr Beau pracuje také jako producent.

Arthur Ronald Marks se narodil 2. srpna 1927 v Los Angeles. Pocházel z filmařské rodiny, jeho prarodiče byli herci v němých filmech a jeho otec Dave pracoval ve studiu MGM. Arthur proto odmalička hrál jako komparz ve filmech.

Během druhé světové války sloužil u námořnictva, stejně jako v Korejské válce. Krátce studoval univerzitu, poté z ní ale odešel a našel si práci v MGM. V 50. letech pracoval jako asistent režiséra filmu Casablanca a Zlomený šíp.

Poté už začal režírovat seriál Perry Mason, který později také produkoval, podílel se na 76 epizodách. Natočil filmy The Roommates či Detroit 9000, jehož velkým fanouškem je režisér Quentin Tarantino, který se také v roce 1998 zasloužil o znovuuvedení filmu.

V 70. letech Marks režíroval několik epizod seriálů Starsky a Hutch a The Dukes of Hazzard. Kromě dvou synů měl režisér také dvě dcery, šest vnoučat a pět pravnoučat. Jeho žena Phyllis, s níž byl 62 let, zemřela v roce 2013.