Zemřel slavný dýdžej, autor hitu krále Jelimána. Našli ho v jeho domě

Amerického dýdžeje Ericka Morilla našli ve věku 49 let mrtvého. Za dosud neobjasněných okolností zemřel ve svém domě ve městě Miami Beach. Kromě jiného se proslavil hitem I Like to Move It (Já tak rád trsám), který zpívá i animovaný král Jelimán v pohádce Madagaskar.