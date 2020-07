Zemřel slavný herec z majora Zemana. Bohdalovou kryl před StB

Svatopluk Matyáš naposledy vydechl ve spánku. V pátek ráno už se neprobudil. Rodákovi z moravských Radslavic bylo úctyhodných 90 let.

O hercově úmrtí informoval portál Blesk.cz s odvoláním na jeho dceru Alenu. „Zemřel ve spánku, asi mozková příhoda. Dožil v Domově pro seniory Hortenzie. Byl tam jen krátce," řekla.

V mládí snil o studiu medicíny, komunisté mu ho však znemožnili. Nastoupil proto na pražskou DAMU, jeho spolužačkou byla kromě dalších zvučných jmen Jiřina Bohdalová.

"Jsem nesmírně smutná. Budu na něj vzpomínat s láskou a velkou vděčností," řekla TN.cz Bohdalová. Když ji zatýkala přímo ve škole StB, nenechal Matyáš kamarádku na holičkách.

"Zachoval se opravdu neuvěřitelným způsobem, když mě zatýkali na DAMU. On si vzal k sobě všechny takový ty inkriminovaný věci, co by mi bývaly uškodily u výslechu. Hodně riskoval. Byl to prostě velkej charakter," dodala zkroušená herečka.

Matyáše proslavila role redaktora Iva Holana v legendárním seriálu 30 případů majora Zemana. Zahrál si ji ve dvou epizodách. Z filmů patří mezi jeho nejvýraznější kousky Akce Bororo nebo Nebeští jezdci. Cizí mu nebyla ani divadelní prkna, postupně vystřídal scény v Hradci Králové, Ostravě a Olomouci.

Pamatovat si ho můžete i ze seriálu Přátelé Zeleného údolí jako otce malého Pavla. Úplně naposledy ho mohli diváci zahlédnout v roce 2014 v seriálu Stopy života. Další z jeho spolužáků z DAMU Luděk Munzar zemřel v lednu 2019.