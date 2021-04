Zemřel spisovatel a žurnalista Karel Pacner. Autorovi desítek knih bylo 85 let

Ve věku 85 let zemřel spisovatel, publicista a novinář Karel Pacner. Na svém kontě má desítky knih, věnoval se především tématu vesmíru a kosmonautiky. Známá jsou také jeho díla z oboru historie.

Karel Pacner odešel v noci z úterý na středu, o jeho skonu informovala Česká televize, které to potvrdila jeho rodina. Spisovatel a žurnalista na konci března oslavil 85. narozeniny. Za sebou má bohatou kariéru a desítky knih, především populárně-naučných.

Ve svých dílech se hodně věnoval tématu kosmonatiky, napsal například Tajný závod o Měsíc, Cestu na Mars, Polidštěnou galaxii, Hledáme kosmické civilizace. Známá je jeho reportáž "...a velký skok pro lidstvo" o letu Apolla 11 na Měsíc. V roce 1969 byl jako novinář u startu mise dokonce přítomen.

Napsal také mnoho děl z oboru historie, velkou pozornost věnoval tématu špionáže. Čtenáři si tak mohou jeho jméno spojit s knihami Velké špionážní operace časů studené války, Osudové okamžiky Československa, Atomoví vyzvědači studené války či Doteky dějin.

Přestože už byl dávno v penzi, s publikační činností skončit nehodlal. V lednu letošního roku představil svým fanouškům plán svých knih. Příští podzim by tak měla vyjít kniha Vyzvědačky, které chtěly být super. "Nedávno jsem dopsal pro rok 2023 knihu Minuty do atomové půlnoci," informoval tehdy s tím, že se pouští do psaní díla Najdeme kosmické civilizace?