Zemřel údajný dědic miliard ve Švýcarsku. Ransdorfa kvůli němu zatkli

Údajného dědice miliardového konta ve Švýcarsku Vladimíra Huňka našli mrtvého, uvedl Radiožurnál. Muž měl podle policie přesvědčovat blízké, že má v zahraničí jmění, ke kterému se nemůže dostat. Na jeho žádost se o to pokusil i bývalý europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf.

Huňka měli objevit policisté mrtvého v červnu v jeho domě na Berounsku, kde v posledních letech žil. Jeho úmrtí už vyšetřuje policie. "Mohu potvrdit, že se berounští kriminalisté zabývají případem úmrtí 50letého muže na našem okrese," uvedla pro Radiožurnál policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Přestože policisté případ ještě neuzavřeli, předběžně vyloučili cizí zavinění. Huněk tak zemřel buď přirozenou smrtí, nebo si na život sáhl sám. Po prověření jeho smrti policie zřejmě rozhodne o zastavení trestního stíhání, kterému Huněk čelil kvůli podezření z pokusu o podvod.

Ze stejného důvodu údajného dědice vyšetřovala od roku 2017 také Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Huňka podezírala, že falšoval bankovní dokumenty a další listiny a mohl ve Švýcarsku spáchat podvod. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej se k případu nevyjádřil.

Berounská policie obvinila Huňka kvůli tomu, že podle ní chtěl vylákat dvoumilionovou půjčku od trojice svých známých. Sháněl je na zaplacení bankovních poplatků, kvůli kterým se nemohl dostat k dědictví po tetě Heleně Husák - Hunek ze Švýcarska. Na kontě mu mělo ležet téměř deset miliard korun.

Známým měl Huněk ukazovat různé dokumenty, které měly jeho slova potvrzovat, ale obsahovaly chyby. Trojice navíc věděla, že byl Huněk už dříve vyšetřován kvůli podvodům. Obrátila se proto na policii, která vše začala prověřovat.

Huňkovo jméno figurovalo také v aféře bývalého europoslance KSČM Miloslava Ransdorfa. Ten byl před čtyřmi lety spolu se třemi Slováky zatčen švýcarskou policií v curyšské Kantonální bance. Chtěli prý pomoci českému občanovi v nesnázích, banka na ně ale zavolala policii, protože dokumenty, které předložili, byly falešné.

Ransdorfa, trojici Slováků ani Huňka nakonec švýcarská policie neobvinila. Bývalý europoslanec zemřel jen krátce poté. Huněk skončil kvůli dluhům, které dosáhly deseti miliard korun, v insolvenci. Podezření z podvodu i to, že by něco dlužil, až do své smrti odmítal.

