Zemřel zakladatel skandinávského řetězce s nábytkem. Podlehl rakovině

Zakladatel úspěšného řetězce Jysk Lars Larsen podlehl rakovině ve svém domě blízko dánského města Silkeborg, obklopen svou nejbližší rodinou. "S lítostí oznamujeme, že dnes, 19. srpna, zemřel ve věku 71 let Lars Larsen, zakladatel společnosti JYSK," oznámila firma na sociálních sítích.

Larsen byl úspěšný podnikatel, který založil první prodejnou v Aarhusu v Dánsku v roce 1979. "Rozvinula se pak do mezinárodního řetězce s více než 2 800 prodejnami a 23 000 zaměstnanci v 52 zemích. To vše během pouhých 40 let. Lars Larsen byl tváří společnosti až do června 2019, kdy jeho roli předsedy Lars Larsen Group převzal jeho syn Jacob Brunsborg," dodala firma.

Úspěšný Dán vlastnil další společnosti, například řetězec se sushi, hotely a další prodejny s nábytkem. O Jysku v minulosti prohlásil, že je jeho "dítětem a nikdy by společnost neprodal." I když s námi již Lars Larsen není, jeho skvělý obchodní duch bude žít ve společnosti JYSK a mezi všemi zaměstnanci i nadále," napsala společnost ve smutečním prohlášení.



Larsenova smrt nejvíce zasáhla jeho manželku, dvě děti a čtyři vnoučata. "Bude nám všem moc chybět - budeme dlouho truchlit, je to pro nás opravdu velká ztráta. Zároveň uděláme vše, abychom úctyhodně pokračovali v jeho životním díle," řekl jeho syn Jacob Brunsborg pro Forbes. Podle Forbesu Larsenovo jmění dosahuje hodnoty více než čtyř miliard amerických dolarů.