Zemřel Zdeněk Dolanský. Herec zazářil v seriálech televize Nova

Zdeněk Dolanský se pro studium herectví rozhodl až na střední škole. Na poprvé nebyl přijat, a tak strávil rok jako rekvizitář v Městských divadlech pražských a v Komorním divadle. Další rok už byl na DAMU přijat.

Po absolutoriu v roce 1975 odešel společně s několika spolužáky do Horáckého divadla v Jihlavě. Následně hrál v několika divadlech Liberci, Olomouci a Příbrami. Šest let hrál také v divadle v Pardubicích. Z Pardubic vedla jeho cesta do pražského Divadla E. F. Buriana, kde zůstal až do jeho zrušení.

"Náš táta, Zdenda Dolanský, včera odpoledne odešel. Všem, kdo jste se ozvali, moc děkujeme, a vy všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte na něj a dejte si něco dobrého,“ uvedl na facebooku jeho syn Jiří.

Dolanský měl na kontě více než 120 rolí klasického i současného divadla. Často se věnoval také dabingu. Diváci televize Nova si ho mohou pamatovat například ze seriálu Expozitura, Policie Modrava nebo Kriminálka Anděl. Jeho syn Jan je rovněž také známým českým hercem.