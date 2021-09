Zemřel známý slovenský influencer (†20). Bojoval se závislostí na heroinu

"Majko už nenatočí žádné video. Dnes mi policie oznámila, že můj syn zemřel," napsala matka Maja Semana, který kromě jiného natáčel videa, na jeho instagramu. Bez známek života ho našli ve středu.

Známý slovenský influencer se potýkal s drogovou závislostí. Jak sám přiznal, kromě marihuany měl problémy i s tvrdými drogami, jako je pervitin nebo heroin.

Seman zemřel těsně před 21. narozeninami, které by oslavil 22. září. "1. září 2021 jeho mladý život skončil. Nejsou slova, která by vyjádřila bolest a smutek. Navždy bude se mnou. Ať odpočívá v pokoji a jeho duše najde to, co vždy hledala," pokračovala maminka internetové senzace. "Nedokázala jsem ho zachránit. Mrzí mě to," dodala zdrceně.

Ještě před týdnem se přitom zdálo, že Seman se ze spárů drog dokáže vymanit. Svým příznivcům, kterých měl na instagramu 60 tisíc a na youtube okolo 100 tisíc, se pochlubil, že se měsíc návykových látek ani nedotkl.

"První měsíc bez drog mám dnešním dnem za sebou. Jsem tak šťastný, vše je na dobré cestě. Už to nebude dlouho a budeme mě mít zpět čistého a nezastavitelného," napsal Majo. Na svém soukromém životě Seman působení na sociálních sítích postavil. Netajil se třeba pansexuální orientací. Prý ho přitahovali všichni lidé nezávisle na pohlaví. Podle svých slov byl kdysi na rande s českým youtuberem Kovym, dokonce si měli dát polibek.

Okolnostmi smrti Maja Semana se zabývá slovenská policie.