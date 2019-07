Zemřel známý soudce Kučera. Upozorňoval na chyby v kauze Kramný

Ve věku 79 let zemřel bývalý dlouholetý místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera. Po odchodu od soudu v roce 2010 se Kučera vrátil do advokacie. Spolupracoval i se spolkem Šalamoun, který se zastává některých, podle spolku neprávem, stíhaných. Kučera upozorňoval například na pochybnosti v případu Petra Kramného.

O úmrtí dlouholetého soudce Nejvyššího soudu informoval web Česká justice. Že Kučera v noci na úterý zemřel, mu potvrdili jeho přítel a bývalá asistentka. Práva Kučera vystudoval v roce 1967, začínal v advokacii, od roku 1972 byl soudcem kladenského okresního soudu, následně se přesunul na Krajský soud v Praze.

Po sametové revoluci pracoval jako zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, ale hned v roce 1991 se stal soudcem Nejvyššího soudu a od roku 1993 byl jeho místopředsedou. A to dlouhých 17 let.

V roce 2010 sám rezignoval na funkci soudce. Konec jeho kariéry poskvrnilo kárné řízení, které vůči němu zahájil tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, i nařčení, že společně s dalšími špičkami justice patří do tzv. justiční mafie, které pronesla v rozhovoru v rádiu nynější ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Kučera se pak vrátil do advokacie. Spolupracoval také se spolkem Šalamoun. Radil mu například v případu Petra Kramného. Pro TN.cz porovnával rozhodnutí Nejvyššího soudu, který na jedné straně propustil z výkonu trestu Lukáše Nečesaného, dovolání Petra Kramného ale zamítl.

"Senát, který rozhodoval o Kramném, měl za to, že to dokazování bylo úplné, že tam žádný extrémní nesoulad mezi těmi důkazy a tím, z čeho soud vyšel, není, takže to dovolání odmítl. Senát, který rozhodoval o Nečesaném, naopak ty extrémní nesoulady viděl téměř ve všem, dost nelítostně zkritizoval postup nalézacího a odvolacího soudu a ty předchozí rozsudky zrušil," porovnával Kučera oba rozsudky.

V minulosti také prozradil, že v případu Petra Kramného bylo podle jeho názoru příliš pochybností. "Soud prvního ani druhého stupně ale, jak je patrno z jejich rozhodnutí, pochybnosti neměl. Já bych je měl," prozradil Kučera.

Za léta u soudu řešil 30 nebo 40 vražd a pokusů o ně. "Nepamatuji si, že v některé nebylo provedeno ohledání místa činu, rekonstrukce, nebo alespoň vyšetřovací pokus a pitva. V tomto případě orgány trestního řízení ohledání místa činu neprovedly, jak k činu mohlo dojít, se ani nepokusily zrekonstruovat a pitvána byla už pitvaná nekompletní těla. Slyšen nebyl ani egyptský soudní lékař, který pitvu provedl," vyčítal Kučera vyšetřovatelům pochybení.