Zemřel zpěvák Divokýho Billa a Rybiček 48, bylo mu pouhých 39 let

Zpěvák a kytarista Jan Štrup nečekaně zemřel ve svých 39 letech. "Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup," informoval na facebooku Jakub Ryba, zakladatel pop punkové kapely Rybičky 48.

"Nebudu se rozepisovat o tom, jak jsme se poznali, co jsme spolu zažili a co se stalo, že jsme se posledních několik let nebavili. Na to bude jednou čas s odstupem let, až sepíšu paměti. Honza tam bude mit nezapomenutelné místo. Pár let jsem ho měl jako bráchu, spoluhráče a spolupíče. On mě naučil, jak paří rockstár," dodal Ryba.

Štrup začínal v roce 2005 v kapele Medvěd 009, která tehdy předskakovala skupině Divokej Bill. V té později Štrup jako zpěvák hostoval.

Známý byl i divokým životním stylem. "Hanzi, přes všechny úlety a peripetie jsi vždy byl a zůstal jedním z nás," uvedla kapela Medvěd 009.

V diskografii Rybiček 48 je Štrup podepsaný třemi alby, a to Viva la revolución, Deska roku a Tohle je rock’n’roll, vy buzny. Od roku 2016 měl vlastní kapelu Nuly, o dva roky později ji přejmenoval na Počasí.