Zemřel zpěvák Spirituál kvintetu Dušan Vančura. Bylo mu 82 let

Ve věku nedožitých 83 let zemřel zpěvák a kontrabasista legendární kapely Spirituál kvintet Dušan Vančura. Informaci na dotaz TN.cz potvrdil manažer skupiny Jiří Holoubek.

"Je to tak, informaci bohužel mohu potvrdit. Dušan Vančura zemřel náhle dnes, po krátké nemoci," řekl TN.cz ve čtvrtek odpoledne Holoubek. Dodal, že on osobně doufá, že to fungování skupiny s mnohaletou tradicí výrazně negativně neovlivní.

"Je to zpráva stará několik hodin, takže jsme o tom se zbytkem kapely zatím nehovořili," vysvětlil manažer Spirituál kvintetu. Kapela nicméně už musela kvůli zákazu hromadných akcí odsunout plánované jarní koncerty o několik měsíců.

Podle stránek formace Dušan Vančura ve Spirituál kvintetu hostoval od roku 1964, o pět let později se stal členem souboru. Kapela vznikla už v roce 1960, je tak jednou z nejstarších folkových skupin u nás.

Za svou bohatou historii Spirituál kvintet zahrál například na setkání prezidenta Václava Havla a jeho amerického protějšku George Bushe staršího na první výročí Sametové revoluce. Později se mohl hudbou skupiny potěšit i další americký prezident Bill Clinton.