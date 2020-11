Zemřela 14letá hvězda MasterChefa, chlapec prohrál boj s rakovinou

Ben Watkins předváděl své kulinářské umění v populární show MasterChef Junior na začátku roku 2018. Tehdy mu bylo pouhých 11 let. Zemřel v úterý po téměř dvouletém boji s rakovinou.

Smutnou zprávu přinesl portál TMZ. Když se Ben přihlásil do soutěže, měl za sebou obrovskou tragédii. Jeho otec mu nejprve zabil matku a zbraň potom obrátil i proti sobě. Vychovávali ho proto prarodiče.

Ačkoliv se okamžitě stal miláčkem publika, vítězem se nestal. Vařit ale uměl, ve svém útlém věku měl práci v restauracích Ben's Bodacious BBQ a Delicatessen v americkém městě Gary.

It is with great sadness that we mourn the passing of Ben Watkins, a beloved member of the MasterChef Junior family. Ben overcame so much in his life with a remarkably positive attitude. pic.twitter.com/85bEehXlgM