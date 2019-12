Zemřela Allee Willisová. Podílela se na seriálu Přátelé, vyhrála i Grammy

Fanoušky seriálu Přátelé zasáhla smutná zpráva. Allee Willisová, spoluautorka slavné úvodní písně I’ll Be There for You, zemřela. Na Štědrý den dostala infarkt.

Ve věku dvaasedmdesáti let opustila svět skladatelka Allee Willisová, která je také držitelkou ceny Grammy. Její smrt potvrdila na svém instagramu dlouhodobá přítelkyně a producentka Prudence Fentonová.

Za svůj život spolupracovala s řadou významných umělců. Podílela se například na písni Boogie Wonderland a Semptember od skupiny Earth, Wind & Fire.

Mezi další její slavnou píseň patří I’ll Be There for You od skupiny Rembrandts, která byla použita do seriálu Přátelé. Podle deníku The Independent se skladba stala nejznámějších a nejposlouchanější úvodní skladbou v historii. Za ni byla Willisová také nominovaná na cenu Emmy.