Zemřela americká legenda. Zpěvák spolupracoval s Elvisem či Dylanem

Ve věku 83 let zemřel americký zpěvák, skladatel a houslista Charles Daniels, který se proslavil zejména hitem The Devil Went Down to Georgia. Píseň byla přezpívána i do češtiny. Během své dlouhé kariéry zpěvák spolupracoval s takovými hvězdami jako jsou Elvis Presley nebo Bob Dylan.

Podle deníku The New York Times zpěvák zemřel ve věku 83 let na cévní mozkovou příhodu ve zdravotnickém zařízení v americkém státě Tennessee. O jeho odchodu informoval jeho agent. Danielsova kariéra byla dlouhá a nabytá. Kromě zpěvu hrál také v kapele, skládal písně a byl vášnivým houslistou.

Jeho hlavním žánrem bylo country, svými skladbami ale obohatil i rockovou hudbu. Spolupracoval při skládání například s Elvisem Presleym nebo Bobem Dylanem. Jeho nejznámějším hitem byla bezesporu píseň The Devil Went Down to Georgia. Ta byla přezpívána i do češtiny pod názvem Jirka a čert.

Hrát začal už koncem 60. let, v hudebním světě ale prorazil teprve až po založení country-rockové kapely Charlie Daniels Band. Na ples si ho v roce 1977 pozval i tehdejší americký prezident Jimmy Carter. Získal Grammy a roce 2016 byl uveden do síně slávy country hudby.