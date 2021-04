Zemřela Anita Lane, láska a textařka hudebníka Nicka Cavea. Bylo jí 62 let

Milovníky kapely Nick Cave and The Bad Seeds zasáhla ve středu smutná zpráva. Ve věku 62 let zemřela textařka a láska Nicka Cavea, Anita Lane. Informace přinesl portál The Guardian.



Australská zpěvačka se narodila v roce 1959 ve městě Melbourne. Později v sedmdesátých letech při svých studiích potkala zpěváka Nicka Cavea, se kterým začala randit. Zamilovaný pár se přestěhoval do Evropy, kde odstartovala jejich společná hudební kariéra. Anita Lane pomohla napsat několik písní z Nickova debutového alba Prayer on Fire. "Anity vliv na Nickovu kreativní tvorbu byl ohromný," popsal v dokumentu o životě Nica Cavea fotograf Bleddyn Butcher.

Lane se později stala členkou druhé Caveovy kapely Nick Cave and The Bad Seeds. Její působení v kapele ale netrvalo dlouho a Anita se s Nickem na začátku osmdesátých let rozešli. Textařka ale i nadále skládala pro zpěváka texty, a dokonce s ním i nahrála duet Death Is Not the End. Zpěvačka pokračovala na sólovou dráhu a v roce 1988 vydala své první EP s názvem Dirty Sings.



