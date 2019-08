Zemřela česká královna sushi. Po dlouhém boji podlehla rakovině

"Naše milovaná Barunka odešla čtyři minuty před půlnocí 11. srpna, obklopena rodinou a zaopatřena poslední svátostí, z tohoto světa. Světlo věčné ať jí svítí a ať odpočívá v pokoji," stojí na oficiálním profilu Báry Rektorové, které se podle názvu jejího podniku Sushiqueen říkalo královna sushi.

Před více než třemi lety matce dvou dětí našli zhoubný nádor na mozku. Svůj boj se zákeřnou nemocí sdílela s lidmi prostřednictvím sociálních sítí, blogu, a dokonce o tom napsala i knihu.

"Chci dělat věci, které jsem se dělat bála, chci všem na světě říct, jak je život krásný. A je mi strašně líto, že jsem ztratila třeba jen jednu minutu života tím, že jsem si nepřipadala dost dobrá, dost hubená, dost dokonalá. Teď konečně jsem svobodná," napsala na svém blogu poté, co jí lékaři sdělili zdrcující zprávu.

"Moje děti. Moji nejmilovanější kluci. Moji miláčkové, kterým jsem chtěla dát to nejlepší ze sebe a ze života, jak ho znám. Moje děti zažijí to nejhorší, co se může dítěti stát. Umře jim maminka," svěřila se.

Přesto se do poslední chvíle nevzdávala naděje na uzdravení. Ještě na konci června věřila, že se za pár let bude moci opět těšit z dlouhých vlasů. "Za pár let jsem zase tam. Aspoň doufám," napsala.

O víkendu však její boj skončil. Tragickou smrt potvrdil i její dlouholetý partner Vilém Rubeš. "Každý den, každá minuta, každá vteřina s Tebou byla prozářená jasem tvých očí. Milovaná Barunko, odpočívej v pokoji. Barunka odešla doma, včera, čtyři minuty před půlnoci," napsal v pondělí na twitteru.

Sushiqueen Bára Rektorová založila v roce 2006. Sushi ji vždy nejen chutnalo, ale i fascinovalo, a tak se mu rozhodla přijít na kloub. Chtěla milovníkům tohoto pokrmu nabízet to nejlepší sushi ve střední Evropě.