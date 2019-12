Zemřela první francouzská Bondgirl. Proslavily ji lechtivé snímky

Ve věku osmasedmdesát let zemřela herečka Claudine Augerová, která se v roce 1965 objevila po boku Seana Conneryho ve filmu Thunderball. Augerová pracovala také jako modelka.

Slavná francouzská herečka zemřela ve svém bytě v Paříži. Role Dominique "Domino" Dervalové v bondovce Thunderball Claudine Augerovou výrazně proslavila. Herečka byla v mládí také úspěšnou modelkou. Zvítězila v soutěži Miss Francie a v roce 1958 se stala první vicemiss Miss World.

Role "bondgirl" mladé krásce tehdy změnila život. Nebyla to však její první filmová zkušenost. Režisér Jean Cocteau jí v roce 1960 obsadil do role vysoké baleríny ve filmu Orfeova závěť. V osmnácti letech se provdala za spisovatele a režiséra Pierra Gaspard - Huita, který jí obsadil do několika svých snímků jako například Železná maska.

Hvězdu z herečky udělala i série polonahých snímků, které nafotila pro časopis Playboy. V roce 1966 byla nominovaná na cenu Golden Laurel v kategorii Nová ženská tvář, ve které umístila se na 4. pozici. Podařilo se jí rozjet hereckou kariéru v Evropě, i když měla problémy s angličtinou.



Augerová byla dvakrát vdaná. S Peterem Brentem, který zemřel v roce 2008, měla dceru Jessicu Claudine Brentovou.