Zemřela dcera mistra hororů Alfreda Hitchcocka. Proslavil ji film Psycho

Ve věku 93 let zemřela herečka Patricia Hitchcocková, kterou proslavila především role ve filmu Psycho. Jejím otcem byl "mistr hororů" režisér Alfred Hitchcock, který ji obsazoval do svých filmů.

Herečka britského původu Patricia Hitchcocková zemřela v pondělí ve věku 93 let v kalifornském městě Thousand Oaks, kde žila. Úmrtí potvrdila pro týdeník Variety její dcera Katie O'Connell-Fialová.

Byla jediným dítětem slavného režiséra hororů Alfreda Hitchcocka, který ji obsazoval do svých filmů. Její neznámější rolí je kolegyně hlavní hrdinky ve filmu Psycho, jenž režíroval rovněž její otec.

Mimo to se objevila i ve snímcích Hrůza na jevišti, Cizinci ve vlaku, Případ Thomase Pykeho nebo televizních seriálech Alfred Hitchcock uvádí či Moje malá Margie. Přispívala také do časopisu Alfred Hitchcock's Mystery Magazine pojmenovaném po jejím otci a podílela se na sepsání biografie její matky.

Patricia se narodila v Londýně. Na konci 30. let, když v Evropě začínala druhá světová válka, se s rodiči přestěhovala do Los Angeles. V 50. letech se provdala za Josepha E. O'Connella, se kterým strávila více než 40 let až do jeho smrti a s nímž vychovala tři dcery.