Zemřela hvězda hororů. Kamburovou trápily komplikace při covidu

Známá bulharská herečka Lorina Kamburová zemřela na oboustranný zápal plic způsobený covidem-19. Mladá hvězda byla známá hlavně díky rolím v hororových filmech, jako je například Texaský masakr motorovou pilou. Bylo jí pouhých 30 let.

Smrt herečky oznámil na Facebooku její kolega a přítel Gennadij Avramenko. S Kamburovou pracoval na jejím nejnovějším filmu "Love&Monsters", kde hrála hlavní roli. Kvůli nemoci se nemohla zúčastnit moskevské premiéry filmu, ale sledovala ji na telefonu z nemocničního lůžka.

Podle ruských médií zemřela Kamburová na oboustranný zápal plic, který se u ní rozjel poté, co byla hospitalizována kvůli covidu-19.

Kamburová byla známá díky rolím v amerických hororech, jako je pokračování Texaského masakru motorovou pilou a Doom: Annihilation. Její nejnovější film Love&Monsters je ruská komedie.

V prosinci minulého roku zemřel na komplikace s koronavirem také známý slovenský herec Štefan Kožka, kterého si čeští diváci můžou pamatovat třeba jako náčelníka lupičů z pohádky Nebojsa. "Ahoj. Jsem Štefan, je mi 66 let a mám covid. Ne, nedělám si legraci. Je to opravdu vážné, za poslední čtyři dny jsem zažil tolik bolesti, že jsem měl chuť to všechno skončit," napsal herec krátce před smrtí.

