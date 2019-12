Zemřela hvězda seriálu Will a Grace! Morrisonovou zradilo srdce

Ve věku třiaosmdesáti let zemřela v neděli americká herečka Shelley Morrisonová, která byla známá především rolí hospodyně v seriálu Will a Grace. Podle mluvčí jí selhalo srdce. Za svůj život si zahrála také v oblíbené komedii The Flying Nun a po boku herečky Salmy Hayek či herce Gregoryho Pecka.