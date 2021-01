Zemřela kadetka Hooksová z Policejní akademie. Herečce bylo 73 let

Americká herečka Marion Ramseyová se proslavila především rolí plaché policistky Laverne Hooksové v sérii komedií Policejní akademie. Bylo jí 73 let.

Známá herečka zemřela podle svého agenta Rogera Paula náhle ve čtvrtek ráno. "Skonala ve svém domě v Los Angeles,“ píše BBC. Přesná příčina úmrtí není zatím známá.



Marion Ramseyová se proslavila rolí policistky Hooksové v sérii akčních komedií Policejní akademie, kde na sebe upozornila díky nápadně vysokému hlasu. Zahrála si ve všech šesti dílech, které se natáčely v letech 1984 až 1989. V 90. letech byly ohromným hitem a fanoušci je milovali.



Herečka se sešla v roce 2015 ve sci-fi filmu Turbotarantule se svým kolegou z Policejní akademie Steavem Guttenbergem, který hrál legendárního seržanta Careyho Mahoneyho. O rok později si oba zahráli také v pokračování. Ramseyová vystupovala také v muzikálech na newyorské Broadwayi.



Už dříve zemřeli dva herci, kteří si v sérii Policejní akademie zahráli. V roce 2011 to byl Bubba Smith, kterého proslavila role ohromně vysokého kadeta Moose Hightowera. Před pěti lety se svět rozloučil i s představitelem policejního velitele Erica Lassarda. Americko-finský herec George Gaynes zemřel v roce 2016 ve věku úctyhodných 96 let. Také on si zahrál ve všech dílech kultovní komedie.

Herečka Marion Ramseyová jako kadetka Hooksová:

Podívejte se na vtipné záběry s Bubbou Smithem v Policejní akademii: