Zemřela Milena Asmanová ze seriálu Policie Modrava. Bylo jí 90 let

Úctyhodných 90 let se dožila herečka Milena Asmanová, která zemřela v neděli 3. ledna. Své poslední kulatiny si připomněla vloni 11. října.

Brněnská rodačka a dlouholetá hvězda Národního divadla moravskoslezského v Ostravě - herečka Milena Asmanová - zemřela v neděli ve věku 90 let. Až do pokročilého věku se věnovala herectví, objevila se na obrazovkách v seriálu Policie Modrava, který vysílala TV Nova. Učila i na ostravské konzervatoři, další adepti herectví k ní chodili na soukromé hodiny do MASH (herecké studio Mileny Amanové).

Kromě řady divadelních her a rozhlasových rolí si hlavně starší diváci vybaví Milenu Asmanovou z televizních příběhů Bakaláři. Výraznější pozornost diváků jí přinesla televizní rodinná sága Kamenný řád (1975), kde ztvárnila roli Karolíny – jedné ze tří dcer tvrdé statkářky Poštulkové. Pamětníci si ji možná připomenou také v roli jedné ze studentek v hudební komedii Třicet panen a Pythagoras (1973).