Zemřela Miloslava Kalibová. Přežila vypálení Lidic i koncentrační tábor

Miloslava Kalibová byla jednou z posledních dvou lidických žen, které se dožily konce války. Z původně 143 žije už jen poslední, Jaroslava Skleničková. Kalibová zemřela v pátek ve věku nedožitých 97 let. O její smrti informoval Filip Petlička, mluvčí Památníku Lidice. Poslední rozloučení je plánované na 7. ledna v motolském krematoriu.

O svých vzpomínkách na vypálení Lidic, pochod smrti i pobyt v koncentračním táboře informovala veřejnost prostřednictvím besed. O hrůzách války vypovídala i v několika dokumentech. "Svou osobní zkušenost předávala dětem, mládeži i dospělým na besedách a v rozhovorech. Její výpovědi jsou zachyceny v řadě filmových dokumentů," řekl Petlička.

Bylo jí 19, když nacisté roku 1942 popravili v Lidicích jejího otce spolu s dalšími muži. Z vesnice tehdy nezbylo téměř nic, vyhladili ji do základů. Zničení Lidic bylo součástí německé odvety po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Kalibová se do Československa vrátila 2. června 1945, poté, co téměř tři roky strávila v koncentračním táboře Ravensbrück spolu se svou matkou a sestrou. V Lidice za druhé světové války měly zhruba 500 obyvatel. V červnu 1942 nacisté zavraždili 173 zdejších mužů a ženy a děti byly nuceny strávit tři dny v tělocvičně kladenského gymnázia.

Ženy byly poté převezeny do koncentračních táborů a ty děti, které se dle nacistů "nehodily k poněmčení", nebo jim bylo více než jeden rok, byly převezeny do polského Chelmnu. Tam je nacisté nejspíš hromadně popravili plynem. Celkem zemřelo 340 obyvatel Lidic. Po konci války se zpět do Československa vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.

Jednou z nich byla právě i Kalibová, která se spolu s dalšími lidickými přeživšími před sedmi lety setkala s tehdejším německým prezidentem Joachimem Gauckem. Miloslava Kalibová prý nikdy nebyla členkou žádné z politických stran a zastávala post předsedkyně lidické základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.