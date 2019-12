Zemřela legendární hlasatelka Stanislava Lekešová, bylo jí 63 let

Ve čtvrtek 26. prosince podlehla těžké nemoci rozhlasová a televizní moderátorka Stanislava Lekešová. Diváci ji znali zejména z pořadu Sama doma, na stanici Dvojka moderovala pořady Host do domu, Blízká setkání či Je jaká je. Bylo jí 63 let.

Smrt Lekešové kromě její rodiny zasáhla i její kolegy, mezi kterými byla velmi oblíbená. Diváci ji milovali pro její kultivovaný projev a sympatické vystupování.

Stáňa Lekešová byla původně vystudovanou právničkou a až úspěšný konkurz na programovou hlasatelku změnil její životní směr. Profesní změnu vnímala jako výzvu.

Jejím prvním vysílacím počinem byl pořad pro mateřské školky Zadními vrátky do zoologické zahrady za zvířátky.

Práce hlasatelky se Lekešové dle jejích dřívějších slov dostala pod kůži a občas se jí o ní i zdávalo. "Ještě se mi zdává o tom, že jsem v hlasatelně, nebo že si musím napsat služby. Na to se prostě nedá zapomenout. Byla to krásná etapa mého života a já na to moc ráda vzpomínám. Krásné chvíle se sympatickými lidmi," uvedla před časem v rozhovoru pro magazín iDnes.