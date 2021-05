Zemřela oscarová herečka Olympia Dukakisová, bylo jí 89 let

Držitelka Oscara, nestorka divadelního a filmového herectví Olympia Dukakisová zemřela v sobotu ve věku 89 let ve svém domě v New Jersey. Skonala v náručí své dcery poté, co se její zdravotní stav několik měsíců zhoršoval.

Americká herečka řeckého původu ztvárnila desítky divadelních rolí zejména na Broadwayi. Ve filmu zazářila až v roce 1987, kdy si ve snímku Pod vlivem úplňku zahrála matku Cher. To jí vyneslo Zlatý glóbus i Oscara za vedlejší roli, Cher si odnesla vítězství za roli hlavní.

Dukasisová si sošku vystavila v kuchyni a přišla o ni, když její dům vykradli. Herečkou toužila být odmala, její rodiče však trvali na něčem praktičtějším, tak vystudovala fyzioterapii a pracovala v nemocnici.

Vábení však neodolala a po studiu divadelního herectví na univerzitě v Bostonu začala vystupovat ve zdejším divadle. Už na škole se musela naučit zvládnout ochromující trému, při svém prvním školním představení nedokázala promluvit.

V roce 1962 se provdala za herce Louise Zoricha, to už se přestěhovala do New Yorku. O role byla nouze, přivydělávala si jako servírka či barmanka. Poté se prosadila na Broadwayi a přidaly se i desítky filmových rolí. Kromě té nejslavnější si ji diváci mohou pamatovat z filmů Podnikavá dívka, Ocelové magnólie či ze série Kdopak to mluví.

S manželem, který zemřel jako 93letý před třemi roky, vedli dvě desetiletí divadelní společnost v New Jersey specializující se na klasická dramata.

Olympia podpořila svého bratrance Michaela Dukakise, který byl guvernérem a neúspěšně kandidoval za demokraty na prezidenta proti Georgi Bushovi staršímu.