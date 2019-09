Zemřela rocková hvězda českého původu. Zpěvákovi bylo 75 let

Ve věku 75 let zemřel americký hudebník Ric Ocasek, který se podílel na založení rockové kapely The Cars. Příčina úmrtí je zatím nejasná, musí ji teprve určit soudní lékař. Zpěvák měl český původ, stejně jako jeho manželka, topmodelka Pavlína Pořízková.

Podle agentury AP newyorkská policie našla Ocaska mrtvého v jeho bytě na Manhattanu v neděli odpoledne po upozornění na tísňové lince 911. Příčinu smrtí musí určit soudní lékař, policisté však vyloučili cizí zavinění. Zpěvák zemřel ve věku 75 let.

Ocasek byl všestranně talentovaný - živil se jako producent, skladatel, malíř, proslavil se ale především jako zpěvák a kytarista rockové kapely The Cars, kterou spoluzaložil v roce 1976. Jakožto člen této hudební skupiny byl dokonce v roce 2018 uveden do Rokenrolové síně slávy.

Mezi nejznámější hity kapely patří například Shake It Up nebo Just What I Needed. V 80. letech začala ztrácet na popularitě a v roce 1988 se formace následně rozpadla.

Ocasek byl třikrát ženatý, z každého manželství měl dva syny. Jeho poslední manželkou byla první topmodelka českého původu Pavlína Pořízková, se kterou byl ženatý 28 let. Minulý rok ale modelka na instagramu oznámila, že šli od sebe.

Stejně jako Pořízková měl Ocasek český původ. Přestože se narodil ve Spojených státech, jeho prarodiče pocházeli z Československa.