Zemřela zpěvačka "sesterské" kapely, jejíž hity zná každý! Připomeňte si je

Americká zpěvačka Bonnie Pointerová v 69 letech zemřela. Spolu se sestrami June, Anitou a Ruth se na přelomu 70. a 80. let proslavily jako hudební skupina The Pointer Sisters. Jejich hity I'm So Excited nebo Jump (For My Love) znají lidé po celém světě.

O smrti Bonnie Pointerové informovala její sestra Anita. "Naše rodina je zdevastovaná. Jménem svým, mých sourozenců i celé rodiny Pointerových prosím o vaše modlitby," citovala ji agentura AP. Bonnie zemřela v pondělí, podle portálu TMZ na zástavu srdce.

Bonnie prý byla Anitina nejlepší kamarádka, se kterou se nikdy nepohádala. "Mluvily jsme spolu každý den a už teď mi chybí. Jednou ji zase uvidím," dodala Anita.

Bonnie se sestrou June založily hudební skupinu v roce 1969, původně vystupovaly jen jako duo a říkaly si Pointers, a Pair. Později se k nim připojily i sestry Ruth a Anita a přejmenovaly se na The Pointer Sisters.

Kapela se proslavila v 70. letech, kdy také získala tři ceny Grammy za píseň Fairytale. V roce 1978 Bonnie ze skupiny odešla a dala se na sólovou dráhu. Kromě disco verze písně Heaven Must Have Sent You ale nebyla příliš úspěšná.

Pusťte si píseň Heaven Must Have Sent You:

Skupina The Pointer Sisters, už bez Bonnie, pak zaznamenala největší úspěch v 80. letech, kdy vznikly její hity I'm So Excited a Jump (For My Love). V roce 2004 kapelu opustila i June, která o dva roky později zemřela na rakovinu. Nahradila ji Ruthina dcera Issa, kapela je stále aktivní.

Bonnie v 90. letech vystupovala především po klubech a casinech v Las Vegas a Atlantic City. V roce 1978 se provdala za Jeffreyho Bowena, producenta nahrávací firmy Motown Records, u které měla smlouvu. V roce 2016 se po více než deseti letech odloučení rozvedli.





Připomeňte si hit The Pointer Sisters I'm So Excited:

Sestry se proslavily také písní Jump (For My Love):