Zemřela zpěvačka Věra Gondolánová. Zpívala hity po boku Karla Gotta

O zpěvaččině úmrtí informoval na facebooku její synovec Filip Gondolán. "Odešla po dlouhé nemoci, tak jak jsem ji znal... krásná, hrdá, statečná a pro mě nejtalentovanější z celé rodiny," napsal Gondolán.

Zpěvačka během své kariéry vystupovala také s Karlem Gottem. Společně nazpívali hity jako Somewhere Over The Rainbow nebo Can't Buy Me Love. Věra Gondolánová patří do velké muzikantské rodiny. Její bratr Antonín v mládí hrál v Orchestru Ladislava Štaidla.

Gondolánová vystupovala od 15 let s rodinnou kapelou Bratři Gondolánové a s ruským folklorním souborem. Později přešla na žánr soulu a komorního jazzu. Emigrovala a vdala se v Austrálii.

Vystupovala mimo jiné na francouzských festivalech v Montreuil, Paříži a Lionu, ale také na pražském Khamoru. V roce 2004 vydala album Věra Gondolán: Klenoty romské hudby. Patří k malé hrstce českých interpretů, kteří koncertovali ve slavné pařížské Olympii.

