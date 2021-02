Zemřela zpěvačka Wilsonová. Její nestárnoucí hity si broukáte i vy!

Ve věku 76 let zemřela zakládající členka hudební kapely The Supremes Mary Wilsonová. Ženské trio v 60. letech kralovalo hitparádám, mezi nejznámější songy skupiny patří skladby Baby Love nebo You Can't Hurry Love.

Zpěvačka zemřela doma ve městě Henderson v americkém státě Nevada, oznámil v úterý její mluvčí Jay Schwartz. Nicméně podle BBC neupřesnil, co bylo příčinou smrti hudební hvězdy 60. let.

Kapelu The Supremes proslavily v šedesátých letech po celém světě hity jako Baby Love, You Can't Hurry Love nebo You Keep Me Hangin' On. Řada z nich se později dočkala předělávek od jiných skupin či interpretů.

Kapela vznikla v Detroitu už v roce 1959, tehdy ještě pod názvem The Primettes. Tehdy bylo Wilsonové pouhých 15 let. Hlavním hlasem The Supremes byla Diana Rossová, která po odchodu ze skupiny prorazila i sólově.

"Upřímnou soustrast rodině, připomnělo mi to, že každý den je dar. Mám spoustu úžasných vzpomínek na dobu, kterou jsme spolu strávily. The Supremes budou žít dál v našich srdcích," napsala Rossová na twitteru.