Zemřela zpěvačka z dua Roxette! V 61 letech podlehla zákeřné nemoci

"Se smutkem oznamujeme, že zemřela jedna z největších a nejoblíbenějších umělkyň. Marie Fredrikssonová zemřela ráno 9. prosince na následky nemoci," uvedla zpěvaččina rodina v prohlášení. Fredrikssonová již v roce 2002 bojovala s mozkovým tumorem. Informaci přinesl portál Mirror.



Frederikssonovou doplňoval Per Gessle. "Děkuji ti, Marie, za všechno. Byla jsi vynikající hudebnicí, mistryní hlasu a skvělou umělkyní. Děkuji, že jsi do mých černobílých písní vnesla tolik barev. Více než 40 let jsi mi byla skvělou přítelkyní," uvedl Gessle na svém facebooku.



Gessle s Frederikssonovou se setkali v 70. letech ve švédském Halmstadu, své síly ale spojili až v roce 1986. Texty písní tvořil Gessle, Frederikssonová je pak nazpívala.



Duo Roxette prodalo celkem 75 milionů alb, proslavilo se hity jako The Look, Listen To Your Heart, It Must Have Been Love nebo například Joyride.

The Look

Listen To Your Heart



It Must Have Been Love



Joyride