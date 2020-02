Žena (30) prožívala peklo. Tři lidé ji měli unést, poté ji nutit k prostituci

Slovenští policisté vyšetřují případ třicetileté ženy, kterou měli v lednu vtáhnout do auta tři lidé a poté ji uvěznit v bytě. Po celou dobu ji pak nabízeli zákazníkům jako prostitutku. Ženě se nakonec podařilo zavolat policii, která ji zachránila. Pachatelé skončili v cele a hrozí jim až deset let vězení.

Policisté vyjížděli do Dubnice nad Váhom v Trenčínském kraji na západě Slovenska kvůli domovní prohlídce. Během ní zadrželi tři lidi podezřelé z trestného činu obchodování s lidmi. Od ledna letošního roku měli totiž držet v bytě třicetiletou ženu.

Nejdřív si s ní domluvili sraz. Když na něj žena dorazila, měli ji vtáhnout násilím do auta. "Potom převézt do bytu a tam pod hrobou násilí nutit k prostituci," informovala Policie SR na svém facebooku.

Až měsíc ji měli nabízet přes sociální sítě klientům, ke kterým oběť vždy dovezli. V autech poté musela mít žena se zákazníky pohlavní styk. Pachatelé ji pak vzali zpět do bytu, kde jí sebrali vydělané peníze.

Napadené se naštěstí podařilo utéct a zavolat na policii. Ta poté zadržela dva muže a jednu ženu od 25 do 41 let. "Tři obvinění lidé jsou v policejní cele, vyšetřovatel navrhuje jejich vazební stíhání," dodala policie. V případě prokázání viny mohou strávit ve vězení až deset let.