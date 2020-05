Žena (32) měla porušit karanténu. Je ve vazbě, hrozí jí dlouhé vězení!

Až osm let ve vězení může strávit dvaatřicetiletá žena z Novojičínska, která podle policistů ignorovala nařízenou karanténu. Vyšetřovatelé ji obvinili z šíření nakažlivé lidské nemoci, soud ji následně poslal do vazby.

"Na začátku tohoto týdne zadrželi policisté na Novojičínsku dvaatřicetiletou ženu s podezřením na šíření nebezpečné virové infekce způsobující onemocnění Covid-19, kterou následně umístili do policejní cely," informovala v pátek odpoledne policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Posléze komisař ženu obvinil. "Protiprávního jednání se žena měla dopustit tím, že i přestože byla řádně poučena, že je v karanténě a musí dodržovat opatření z toho plynoucí, tak měla minulou neděli karanténu porušovat," vysvětlila Jiroušková.

Podle policistů žena jela do nákupního centra taxíkem a na veřejnosti se pohybovala s nezakrytým obličejem. "Trestní stíhání ženy je vedeno vazebně, hrozí ji trest odnětí svobody až do výše osmi let," doplnila policejní mluvčí.

Policisté vyšetřování vedli v ochranných pomůckách a ve spolupráci s krajskou hygienou. Přesto Jiroušková na přímý dotaz TN.cz odmítla říct, zda žena Covid-19 má, protože jí zdravotní diagnózu nepřísluší komentovat. Podle informací TN.cz ovšem test obviněné ženy vyšel pozitivní.

