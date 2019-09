Žena bourala v autě. Stovky aut projely kolem, žádné nezastavilo

"Při cestě do práce jsem jel jako každý den přes navigaci Waze, která mi ukazovala, že je přede mnou nehoda. Tuto informaci tam musel někdo vložit .Viděl jsem v příkopu auto na blikačkách. Říkal jsem si, že když už to tam někdo označil do aplikace, bude vše v pořádku," popsal situaci mladý muž.

Nad nehodou přemýšlel a rozhodl se k místu znovu zajet, aby ověřil, jestli někdo nepotřebuje náhodou pomoci. "Vrátil jsem se tedy přibližně 1 kilometr zpátky. Zastavil jsem a dal výstražná světla. S vestou jsem se šel k autu ujistit, zda je vše v pořádku," dodal.

Muž přistoupil k autu, ve kterém seděla žena. "Stáhla okénko, byla poměrně vystrašená danou situací," popsal s tím, že řidičce nabídl pomoc. "Paní odpověděla, že je v pořádku, nic nepotřebuje a čeká už na odtah a mechanika. Dále mi sdělila, že jsem jako jediný zastavil," řekl mladík.

Muže udivilo, že řidičce nikdo nenabídl pomoc. "Projížděl jsem daným místem v půl 7, což si myslím, že tam během 45 minut mohlo projet stovky aut," dodal muž. "Co kdyby měla jakékoliv zranění? Co kdyby to byl zrovna někdo z vašich blízkých? Každý, kdo daným místem projel, by se měl ujistit, zda je řidič v pořádku a nepotřebuje další pomoc," myslí si mladík.

Příběh sdílel na sociálních sítích, aby na problematiku upozornil. "Doufám, že by se nad sebou mohli zamyslet ti, co daným místem projížděli a auto viděli, zda udělali maximum pro zdraví a bezpečí ostatních," zakončil.