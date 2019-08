Žena brutálně utýrala psa! Táhla ho za autem, byl to trest za útěk

Maďarskem otřásl brutální případ, kdy 68letá žena utýrala psa za to, že se při bouřce vylekal a utekl. Přivázala ho k autu a rozjela se. Nebohé zvíře táhla za sebou po silnici. Na případ upozornil muž, který se pejskovi snažil pomoci a zároveň pořídil drsné záběry. Když ale dorazila policie, zvíře už bylo mrtvé.

K hrůznému činu došlo v pondělí v maďarském městě Balotaszállás. Osmašedesátiletá žena táhla po silnici psa přivázaného k autu. Zpočátku se zvíře snažilo běžet, dlouho ale udržet krok s autem nedokázalo a spadlo na zem. Žena ale nezastavila.

Podle deníku Hungary Today byl svědkem týrání muž, který se pokusil nebohé zvířezachránit. Když žena zastavila, pes už byl polomrtvý. Ležel se zakrvácenými tlapami a břichem bezvládně v prachu a ztěžka dýchal. Otřesnou podívanou muž natočil na video jako důkaz pro policii.

Zároveň se od ženy dozvěděl, že psa chtěla potrestat za to, že před třemi dny utekl ze strachu před bouří. "Myslíš si snad, že si ho vezmu na záda? Nemrzí mě to, neměl utíkat," křičela na muže, když ji natáčel. Dodala, že netuší, proč z toho dělá takové drama. Údajně měla totéž udělat i s koněm a neuvědomila si, že by se pes mohl zranit, tvrdí nadace na ochranu zvířat Mancs a Kézben.

Dvě hodiny po incidentu majitelku psa doma navštívili policisté a jeden z členů nadace, nicméně když dorazili, zvíře už bylo pohřbené. Není jasné, jestli zemřelo na zranění, anebo ho pohřbila zaživa.

Policie ženu vzala do vazby pro podezření z týrání zvířat. Brutalita jejího činu zasáhla celé Maďarsko natolik, že lidé prostřednictvím petice požadují co nejpřísnější trest.

Upozorňujeme, že video obsahuje drastické záběry a není vhodné pro slabší povahy