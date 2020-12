Žena hrdiny z Klášterce promluvila: Nechtěl se vzdát, chtěl pomoci i řidiči

Web TN.cz ve čtvrtek zveřejnil prosbu o pomoc při hledání hrdiny, který při nehodě v Klášterci nad Ohří v sobotu 5. prosince vytáhl z hořícího auta ženu a pětiletého chlapce a sám přitom utrpěl popáleniny. Počet sdílení v pátek přesáhl tisícovku, díky divákům se tak redakci TN.cz podařilo spojit s manželkou zachránce paní Helenou.

Závodění před nehodou

Paní Helena odmítá spekulace o tom, že by její muž na silnici v Klášterci závodil, a tím přispěl k tragické nehodě, při níž uhořel řidič jednoho z osobních aut. S touto informací měli podle webu CNN Prima News přijít svědci nehody.

"Kamarádi mi říkali, že se něco takového objevilo. Ale to teda není vůbec pravda. Když budete mluvit s kýmkoliv z okruhu našich známých, tak manžel je označovaný jako jednotka dobroty. Rozhodně žádný závod se nekonal, nic takového," tvrdí paní Helena.

Při sobotní nehodě se v Klášterci srazila dvě auta. Jak už bylo zmíněno, v jednom cestoval muž, žena a pětileté dítě. Druhý vůz řídil mladý muž, který se podle policie dostal zřejmě v důsledku nepřiměřené rychlosti do protisměru, a následně pak došlo k čelní srážce.

Mladík měl údajně podle svědků závodit se svými kamarády - jedním z nich měl být i zachránce. To popřela nejen paní Helena, ale i jeho kamarád pan P., který byl dle svých slov u nehody také. S mladíkem se podle něj vůbec neznali. "My jsme otcové od rodin," řekl. Celou výpověď si můžete přečíst v článku ZDE.

Že se jednalo o partu závodících kamarádů, vyvrátila i paní Helena. "Mému manželovi je 53 let," řekla. "Tyhle věci, které se šíří, si rozhodně nezaslouží," konstatovala. Podle muže, který k nehodě dojel až po srážce a přál si zůstat anonymní, se ale všichni muži mezi sebou znali a s rychlými auty se předháněli. Zdroj svých informací odmítl redakci TN.cz sdělit.

Policie případ vyšetřuje a detaily prozradit nemůže. "Případ je nadále ve vyšetřování služby kriminální policie," uvedla vrchní inspektorka Ludmila Světláková.

Průběh nehody

"Nehodu vůbec neměl před sebou, naopak. Uslyšel ránu, ve zpětném zrcátku uviděl okamžitě plameny, otočil to, vrátil se a zachraňoval lidi," popsala událost paní Helena z pohledu jejího manžela. "Kdyby nechtěl nikoho zachraňovat, myslím, že by mu to ani nikdo neměl za zlé," dodala.

"Bezprostředně po nehodě byl v takovém stavu, v takovém šoku, že mi volal a ptal se, kam má jet, jestli do Prahy do nemocnice s tím, že má trochu popálenou ruku. Poslal mi fotku a já řekla, ať okamžitě zastaví a zavolá sanitku," pokračovala paní Helena.

"Pochopila jsem to tak, že přijel k té nehodě, vytáhl to dítě, ženu, ale bohužel řidič byl zablokovaný tím autem, které nabouralo, takže pro řidiče sahal přes místo spolujezdce. A tam byl ten žár takový, že kdyby ho druhý hrdina - náš synovec Šimon - netahal za zadek ven z auta, tak by tam prý manžel zůstal. Nechtěl to vzdát. Šimon říkal, že kdyby tam zůstal dýl, tak by se nadýchal a taky by tam zahynul," prozradila.

"Byl v šíleném tranzu. No a já si myslím, že tam pak zastavovala další auta a že už si tam připadal zbytečný a že se tam plete. Takže sedl do auta a jel pryč. Šimon tam teda zůstal, aby ještě odpovídal na nějaké otázky, až přijede policie a podobně," vysvětila paní Helena.

Synovec Šimon měl podle ní jet autem za vozem, které po nehodě vzplálo. O tom, že by byl pan P. u nehody, nic nevěděla, tuto možnost ale nevylučuje. Potvrdila totiž redakci TN.cz, že jde o známého jejího manžela.

Až v autě si pak zachránce volal pomoc. "Byl v takovém šoku, že nepoužil ani aplikaci, ale volal si záchranku přes 112. Byl prostě úplně v háji z toho, že toho člověka nedokázal vytáhnout a že sledovali, jak tam uhořel," pokračovala paní Helena.

Při zachraňování životů sám utrpěl zranění

"Pak použil slova: "O tom, co jsem tam zažil a viděl, o tom už se nikdy nechci bavit." Zatím jsem s ním na to téma teda ani nemohla moc mluvit," prozradila. V nemocnici ho navštívila poprvé až v pátek odpoledne. Návštěvy jsou totiž v současné době komplikovanější kvůli epidemii koronaviru.

"V pondělí ho čeká operace. Na ruce má popáleniny třetího stupně. Pár dní se čekalo, jestli se to nezvládne uzdravit samo. Ale ve čtvrtek došli k závěru, že ne a na pondělí doktoři naplánovali operaci. Jinak má popálený i obličej, čelo, hlavu. Ale uklidňuje mě, že to jsou všechno věci, které se zahojí samy," oddychla si manželka. "Obě ruce má popálené a zavázané, ale operace se týká jen jedné," dodala.

Paní Helena nevylučuje ani šanci, že by její muž chtěl později promluvit v médiích. "Nevím, v jakém horizontu. Fakt jsem netušila, že se člověk může dostat do takového psychického stavu, v jakém teď manžel je. Doporučili mu i to, aby začal užívat antidepresiva," uvedla.

Neměl by být podle ní problém ani v setkání se s panem Tiborem, který požádal TN.cz o pomoc v hledání hrdiny. Zachráněná žena totiž byla jeho maminka a chlapec synovec. Manželovi paní Heleny by si přál osobně poděkovat a nominovat jej na Cenu Michala Velíška.

Podle pana P. ale zachránce není aktuálně ve stavu, kdy by si přál být medializován. A to i vzhledem ke spekulacím o závodech, které se šíří sociálními sítěmi.

Na cestě k nehodě havarovala hasičská cisterna. Podívejte se na záběry ze srážky na křižovatce: