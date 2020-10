Žena má Covid-19 a chřipku zároveň. Doktoři varují před katastrofou

Mexiko hlásí první případ souběžné nákazy koronavirem a chřipkou. S oběma chorobami bojuje 54letá pacientka. Kromě obezity trpí ještě rakovinou, chronickými problémy s plícemi a autoimunitním onemocněním.

Informoval o tom portál abc123.com, podle kterého mají s podobných případů obavy lékaři po celém světě.

Ještě neexistuje přesná studie, co přesně mohou Covid-19 a chřipka dohromady napáchat. Experti z úřadu pro veřejné zdraví z amerického Colorada však upozorňují, že koronavirus spolu s jinou infekční nemocí pravděpodobně vyvolá mnohem horší zdravotní komplikace a zvýší riziko smrti.

"Nevíme, jak na sebe koronaviru a chřipka reagují, ale když obojí dostanete najednou, mohlo by být těžší se s tím vypořádat. Mohlo by to způsobovat vyšší úmrtnost, než když lidé bojují jen s jedním virem," řekl listu Colorado Times Recorder doktor Michael Roizen.

Mexiko, ve kterém se potvrdil první známý případ dvojí nákazy, patří k nejzasaženějším zemím světa. Z celkových 860 tisíc nakažených koronavirem jich zemřelo téměř 87 tisíc. Celosvětově se Covidem-19 infikovalo přes 41 milionů lidí.