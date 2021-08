Žena má vzácnou krev, nemocnice sháněla dárce po celém Česku

Paní Kurillová z Liberce dochází na hematologii každé tři týdny už přes dvacet let. Kostní dřeň bývalé volejbalistky totiž nevyrábí dost červených krvinek a tělu postupně začíná chybět kyslík. Bez pravidelných transfuzí by nepřežila.

"Se mi v těle vytvořily určité protilátky, a proto musím mít nějaké specifické dárce a je jich málo," svěřila se paní Kurillová.

Dárcem se nakonec stal liberecký architekt Ondřej Pleštil. Sám před lety podstoupil operaci nádoru mozku a při náročném zákroku dostával krev jiných lidí. "To byl jeden z důvodů, proč jsem si říkal, že by bylo dobré splatit dluh vůči společenství. Vím, že se mi dlouhou dobu z toho dělalo zle fyzicky, tak jsem musel překonat psychický blok. Nebylo to nic, co by se nedalo překonat. Když se na to nekoukám, tak už je to dobrý," řekl Pleštil.

To ještě netušil, jak moc je jeho krev vzácná, a že se hodí přesně pro paní Kurillovou. "Pan má shodu v deseti, možná více antigenech erytrocytů," uvedla přednostka Transfuzního centra Krajské nemocnice Liberec Renata Procházková.

"Nebýt toho, tak už tady nejsem. Jsem za to vděčná, že žiju a že jsem si mohla užít i vnoučata, v což jsem ani nedoufala," dodala paní Kurillová se slzami v očích.

Dárců, jako je Ondřej Pleštil, má nemocnice jen 30 a postupně ubývají. Podle přednostky centra jsou sice odběry krve anonymní, ale tento případ je unikátní. "Tenhle příběh na to může upozornit. Vždycky se za tím skrývá nějaká tvář a nějaký lidský osud," myslí si Procházková.

Zkrátka darovat krev je důležité. Nikdy nemůžete tušit, že třeba právě ta vaše je tak jedinečná, jako ta od pana Pleštila.