Žena měla ubít matku sekerou, pak ji ještě škrtit! Týden s mrtvolou žila

Otřesný případ se stal loni v červenci. Žena z Třebovici na Orlickoústecku měla svou matku zabít v pondělí, vše ale vyšlo najevo až v neděli. Před domem se objevil příbuzný, který přijel na plánovanou návštěvu. 26letá dívka proto podle policie uprchla i s kreditní kartou své matky.

Nějakou dobu se měla skrývat po hotelích, než ji dopadla policie. Hledala ji i vrtulníkem. Pitva potvrdila, že starší žena byla zavražděna útokem, který měl nebývalou sílu. Dívka se k činu při výslechu přiznala, podle policie se jí ulevilo, že noční můra skončila.

Podle spisu měla mladší žena matku nejdříve několikrát udeřit sekerou do hlavy a do rukou a poté ji ještě škrtit provazem, pro který si došla do nedaleké kůlny. Zavražděnou matku pak podle policie nepohřbila, ale jen ji přikryla peřinami, "aby se na ni nemusela dívat".

Takto s mrtvou ženou měla dívka žít necelý týden, než utekla. Nakonec ji měl ve městě poznat soused a nahlásit ji policii. Případ teď bude rozplétat soud.