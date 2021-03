Žena měla týrat svého synka (1)! Měl zlomené už téměř všechny kosti

Oznámení o podezření na ublížení podal lékař trutnovské nemocnice, kam žena 24. února přivezla svého zraněného syna na ošetření.

Podle předběžné znalecké zprávy nemělo dítě jen čerstvá zranění, ukázalo se, že za svůj krátký život mělo zlomené téměř všechny kosti v těle.

"Zranění, která byla způsobena opakovaným tupým násilím různé intenzity, při kterých dítě zažívalo mučivé útrapy, byla zhodnocena jako tzv. syndrom týraného dítěte," přiblížila mluvčí policie Iva Kormošová.

Policisté dále zjistili, že žena má ještě další děti ve věku 5 a 6 let. Vyšetřovatel měl strach, že by mohla obviněná v trestné činnosti pokračovat, nebo že uprchne, podal proto podnět na vzetí do vazby.

"Soudce následně návrh státního zástupce akceptoval a ženu do vazby poslal. Pokud ji uzná vinnou, může ji odsoudit do vězení na 5 až 12 let," doplnila Kormošová.