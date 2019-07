Žena měla vlastní matku ubít sekerou, policii se přiznala

K vraždě mělo dojít už 22. července, starší žena se podle policie s dcerou hádala kvůli tomu, že nepracuje. Příbuzná podle vyšetřovatelů nakonec šla do kůlny pro sekeru a seniorce zasadila 11 ran do hlavy a dvě do horních končetin.

Poté měla vzít provaz a ještě matku škrtit. Bezvládné tělo přikryla lůžkovinami, aby se na něj údajně nemusela dívat. Tak s ní v horkém počasí žila dalších šest dní. Bála se prozrazení a tak nakonec utekla. V neděli v poledne našli ženu příbuzní. Mělo se jednat o bývalého manžela, který vezl k ženě vnoučata na prázdniny.

Dcera po útěku bydlela po hotelích v Pardubicích a okolí Šumperka. Pro policisty byla od začátku hlavní podezřelou, kriminálka po ní pátrala i pomocí vrtulníku. Šestadvacetiletou ženu hlídky našly v pondělí nedaleko místa bydliště. Prý se chtěla zabít.

Podle místních spolu obě ženy žily zhruba deset let, měly se přistěhovat ze Šumperska. Objekt postupně zrekonstruovaly, seniorka byla v obci velmi oblíbená, zato o dceři místní neměli valné mínění.

Zadržená se přiznala, hrozí jí až 20 let ve vězení.