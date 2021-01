Žena nabourala policisty, jeden zemřel. Hrozí jí několik let vězení

K tragédii došlo loni 5. července večer na výpadovce na brněnskou dálnici. Žena podle vyšetřovatelů přejížděla ve velmi vysoké rychlosti z levého pruhu do prostředního, přičemž narazila do služebního auta policie, ve kterém seděli tři lidé. Policista ztratil nad vozem kontrolu a narazil do svodidel.

V úseku, kde je povolená osmdesátka, jela prý až stopadesátikilometrovou rychlostí. Při nehodě zemřel dvaatřicetiletý policista z Moravskoslezského kraje, který byl v Praze na výpomoci. Další dva spolujezdci z policejního auta utrpěli vážná zranění. Ženě se nic nestalo.

Vyšetřovatelé zjistili, že řidička bourala už chvíli před tím do zaparkovaných aut v Praze 2 a od nehody ujela. Podle policie nadýchala přes dvě promile a byla také pod vlivem drog.

Její jednání tehdy odsoudil i policejní prezident. Státní zástupce ženu obžaloval ze čtyř trestných činů - z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a také z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to jí hrozí několikaletý trest.