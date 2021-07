Žena oslavila 119. narozeniny. Důležité je prý jíst tři prosté suroviny

Neuvěřitelných 119 let se zřejmě dožila Seker Arslanová z Turecka. Dlouhověkost má podle všeho v rodině, protože její matka se dožila 110 let. Prozradila ale také tři suroviny, které měla pořád doma a které jí prý pomohly dožít se rekordního věku.

Seker Aslanová z Turecka se podle řidičského průkazu narodila 27. června 1902, což znamená, že oslavila už 119. narozeniny. Stala se tak zřejmě nejstarším člověkem na zemi. Dosud tento titul držela Japonka Kane Tanakaová, která se narodila 3. ledna 1903.

Žena žijící na severu Turecka má šest dětí a 12 vnoučat. Ani jeden z jejích potomků ale podle deníku Daily Mail není příliš zdatný v matematice, protože Seker rodina pořídila dort, na kterém byla číslice 120. Ženě tak přidali jeden rok.

Její dcera Serap Yuekselová si myslí, že za matčiným požehnaným věkem stojí hlavně máslo, med a sýr. "Máslo, med a sýr byly vždy na stole. Sama si vyráběla i domácí jogurty. K snídani si vždy dává vařená vejce," popsala Serap a dodala, že její matka má Alzheimerovu chorobu, ale jinak zůstala zdravá.

Na oslavu narozenin dorazila také turecká média:

Jediné, co starou ženu trápí, je, že stále nemá žádná pravnoučata. Žije v domě s dcerou, zetěm a vnoučaty a společně zvládli také covidovou pandemii. Rodina sice před půl rokem onemocněla chorobou covid-19, ale ženu se jí podařilo uchránit.

Místní úředníci nyní chtějí, aby byly její narozeniny uznány a žena mohla oficiálně získat titul nejstarší žijící osoby. Předstihla by tak současnou rekordmanku Kane Tanakaovou z Japonska.

Nejstarší osobou, která kdy byla zaznamenána, byla Francouzka Jeanne Calmentová, která žila od 21. února 1875 do 4. srpna 1997, tedy do věku 122 let.

