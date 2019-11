Žena zaparkovala v zákazu, pak sprostě nadávala strážníkovi! VIDEO

"Bez okolků vystoupila z vozu a vypustila ven i svého malého pejska. Oba se pak bezprizorně pohybovali ve vozovce ignorujíce přítomnost strážníka. Ten ženu na přestupek zákazu zastavení upozornil, stejně tak i na povinnost použít chodník," popsala mluvčí strážníků Michaela Peterková.



Místo toho, aby žena uznala svou chybu, se začala se strážníkem hádat a mluvila s ním velmi familiárně. "Ty bys mohl být můj syn, takže já ti budu klidně tykat," prohlásila. Vše zachytila kamera připnutá na těle strážníka.

Doklady žena strážníkovi ukázala až po opakované výzvě. "Ty buzerante," nadávala při tom. "Takže jsem dle vás buzerant," ptal se nevěřícně strážník. "Jo, buzeruješ tady rodiče dětí, který sem chodí do školy," odpověděla žena. Navíc neustále vyhrožovala, že si bude na strážníka stěžovat.



"Zapiš si to hodně rychle, protože pospíchám. Za chvíli mi sem přijde dítě, pak odjíždím," popoháněla žena městského policistu, který si opisoval údaje z jejích dokladů. Strážník na konci jejich setkání oznámil, že má její sprostoty nahrané na kameru. "Tak to nemáte, a jestli na to máte kamerový záznam, tak to máte zákaz použít," nakázala.



Následně začala shánět po telefonu údajného známého, který by měl pracovat u policie. Po strážníkovi chtěla stanici, u které je veden. Musela se ale spokojit s jeho osobním číslem.



"Všechny přestupky, kterých se žena dopustila, tedy stání v zákazu zastavení, povinnost vlastníka zvířete zabránit jeho pohybu po pozemní komunikaci a povinnost chodce užít chodníku, byly předány správnímu orgánu. Jiný správní orgán se pak bude samostatně zabývat přestupkem znevážení úřední osoby při výkonu pravomoci," doplnila Peterková.